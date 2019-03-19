Мнимый сотрудник администрации выманил у ямальца 32 тысячи рублей

19 Март 09:23 2019-03-19T09:30:25+03:00

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Житель Тазовского района поверил, что разговаривает по телефону с сотрудником администрации, и перевел 32 тысячи рублей на неизвестные ему счета. В полиции 44-летний доверчивый ямалец рассказал, как мошенник его облапошил.

Выяснилось, что неизвестный по телефону представился сотрудником администрации Тазовского района. Разговор шел о найме его на работу в качестве водителя на 1 день. Мнимый чиновник сказал, что находится на конференции в здании администрации района, просил быть на связи. Спустя время водитель подъехал по указанному адресу.

Аферист по телефону сообщил, что для отчетности перед бухгалтерией за услуги водителя необходимо перевести определенную сумму на несколько абонентских номеров, сохранить чеки, а деньги он отдаст, когда выйдет из администрации. Мужчина выполнил операции через банкомат. Уголовное дело возбудили по статье УК РФ «Мошенничество». Полицейские устанавливают личность мошенника, сообщает УМВД России по ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU