В АО «Транснефть – Сибирь» завершилась спартакиада работников
АО «Транснефть – Сибирь» 16 - 17 марта 2019 года провело на базе санатория «Хвойный» (г. Тюмень) корпоративную спартакиаду среди работников. В состязаниях принимали участие 14 команд общей численностью около 300 человек из всех подразделений акционерного общества.
В течение двух дней участники корпоративной спартакиады соревновались в личном и командном зачетах в лыжной гонке, лыжной эстафете, волейболе, настольном теннисе, дартсе.
В результате суммирования очков по всем зачетным видам дисциплин первое место было присуждено команде Урайского управления магистральных нефтепроводов, на втором месте – сборная Уренгойского управления, третье – у команды Тобольского управления магистральных нефтепроводов.
Акционерное общество поддерживает стремление своих работников и членов их семей к активному и здоровому образу жизни, традиционно создает условия для занятий спортом.
Результаты корпоративной спартакиады среди работников АО «Транснефть – Сибирь»:
Общий зачет:
1 место – Урайское управление магистральных нефтепроводов
2 место – Уренгойское управление магистральных нефтепроводов
3 место – Тобольское управление магистральных нефтепроводов
Волейбол:
1 место – Аппарат управления АО «Транснефть – Сибирь»
2 место – Ноябрьское управление магистральных нефтепроводов
3 место – Урайское управление магистральных нефтепроводов
Лыжная гонка:
1 место – Урайское управление магистральных нефтепроводов
2 место – Сургутское управление магистральных нефтепроводов
3 место – Нижневартовское управление магистральных нефтепроводов
Лыжная эстафета:
1 место – Сургутское управление магистральных нефтепроводов
2 место – Урайское управление магистральных нефтепроводов
3 место – Нижневартовское управление магистральных нефтепроводов
Настольный теннис:
1 место – Тюменский ремонтно-механический завод
2 место –Тобольское управление магистральных нефтепроводов
3 место – Урайское управление магистральных нефтепроводов
Дартс:
1 место – Тюменский ремонтно-механический завод
2 место – Уренгойское управление магистральных нефтепроводов
3 место – Тюменский нефтепроводный профессиональный колледж
ИСТОЧНИК KP.RU