Первым заместителем директора департамента экономики ЯНАО стал Руслан Юсупов
Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов назначил первым заместителем директора департамента экономики автономного округа Руслана Юсупова. Он получил ответственную должность из резерва управленческих кадров региона. Как отмечают в правительстве ЯНАО, он внёс значительный вклад в развитие финансовой системы округа и города Муравленко.
Руслан Юсупов, получив красный диплом ТюмГУ по специальности «Финансы и кредит», трудовую деятельность начал в 2000 году в Муравленко ведущим специалистом. Затем он возглавил отдел муниципального казначейства. Под его руководством начато формирование структуры муниципального казначейства Муравленко.
Работал в Счётной палате ЯНАО, в департаменте финансов ЯНАО. С 2012 года, в должности заместителя главы администрации города Муравленко курировал вопросы бюджетного процесса, инвестиционной политики, поддержки предпринимательства.
Под его руководством город дважды становился победителем Всероссийского конкурса «Лучшее муниципальное образование в сфере управления общественными финансами». Кроме того, в этот период муниципалитету присвоена 1 степень качества организации и осуществления бюджетного процесса в рейтинге муниципальных образований в ЯНАО.
Юсупов проходил профессиональную переподготовку в Российской Академии народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ. За профессиональные достижения неоднократно поощрялся ведомственными и региональными наградами, отмечен благодарностью министра финансов РФ.
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