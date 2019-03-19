Первым заместителем директора департамента экономики ЯНАО стал Руслан Юсупов

19 Март 08:26 2019-03-19T08:28:08+03:00

Он назначен на должность из резерва управленческих кадров региона

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Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов назначил первым заместителем директора департамента экономики автономного округа Руслана Юсупова. Он получил ответственную должность из резерва управленческих кадров региона. Как отмечают в правительстве ЯНАО, он внёс значительный вклад в развитие финансовой системы округа и города Муравленко.

Руслан Юсупов, получив красный диплом ТюмГУ по специальности «Финансы и кредит», трудовую деятельность начал в 2000 году в Муравленко ведущим специалистом. Затем он возглавил отдел муниципального казначейства. Под его руководством начато формирование структуры муниципального казначейства Муравленко.

Работал в Счётной палате ЯНАО, в департаменте финансов ЯНАО. С 2012 года, в должности заместителя главы администрации города Муравленко курировал вопросы бюджетного процесса, инвестиционной политики, поддержки предпринимательства.

Под его руководством город дважды становился победителем Всероссийского конкурса «Лучшее муниципальное образование в сфере управления общественными финансами». Кроме того, в этот период муниципалитету присвоена 1 степень качества организации и осуществления бюджетного процесса в рейтинге муниципальных образований в ЯНАО.

Юсупов проходил профессиональную переподготовку в Российской Академии народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ. За профессиональные достижения неоднократно поощрялся ведомственными и региональными наградами, отмечен благодарностью министра финансов РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU