19 Март 08:08 2019-03-19T08:11:43+03:00

Спасатели из Ноябрьска признаны лучшими на Ямале Фото: правительство ЯНАО

Каждый победитель получил по 70 тысяч рублей

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На Ямале завершился окружной конкурс профессионального мастерства «Славим человека труда!» в номинации «Лучший спасатель». Победителями стали ноябряне. Второе место заняла команда из Надыма, третье место – у спасателей из Тарко-Сале.Среди.

В конкурсе участвовали шесть команд поисково-спасательных подразделений ГКУ «Управление аварийно-спасательной службы Ямало-Ненецкого автономного округа». Для оценки физической подготовки участникам предложили комбинированные силовые упражнения на перекладине и лыжную гонку на 5 км, а также поисково-спасательные работы с применением альпинистских технологий.

- Все конкурсанты – профессионалы высокого уровня, подразделения Ямалспаса представили на конкурс лучших специалистов спасательного дела. Всё же победу одержала команда сильнейших, - отметил председатель жюри, начальник профильного управления окружного департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Евгений Калашник.

Победители и призёры награждены дипломами, памятными сувенирами и денежным поощрением в размере 70, 50 и 30 тысяч каждому спасателю за 1, 2 и 3 места соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU