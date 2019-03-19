Для ямальских бюджетников стартовала заявочная кампания по жилищной программе

19 Март 06:16 2019-03-19T10:17:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Ямальские бюджетники, которые хотят получить жилищную субсидию, с 18 марта могут подавать заявки на участие программе. Получить соцвыплату могут семьи работников медицины, образования, соцобслуживания, культуры и искусства, молодёжной политики и туризма, а также учреждений спорта, центров занятости населения.

Претенденты не должны состоять в списках ранее получавших финансовую или имущественную помощь на эти цели. Семьи смогут использовать соцвыплату на приобретение жилья на первичном рынке или для первоначального взноса ипотечного кредита.

Размер составляет 40% от расчётной стоимости жилья. Среднюю стоимость квадратного метра определяет Минстрой России раз в квартал. На сегодня на территории Ямалаэто 59 тысяч 154 рубля за квадратный метр, сообщает правительство ЯНАО.

-Каждый год мы планируем выделять по 750 млн рублей на поддержку бюджетников. Примерно 615 семей ежегодно смогут покупать квартиры со значительной господдержкой. Программа привлечёт профильных специалистов в бюджетные организации, в том числе и в отдалённые сёла округа, - отметил директор департамента строительства и жилищной политики ЯНАО Юрий Теряев.

Одно из главных условий программы – её участники обязаны отработать в организациях бюджетной сферы не менее пяти лет с момента заключения соглашения о предоставлении соцвыплаты. Также семья не в праве не совершать в течение пяти лет гражданско-правовые сделки с этим жилым помещением.

ИСТОЧНИК KP.RU