2019-03-19T06:01:17+03:00
Происшествия

В Лабытнанги рецидивист может получить еще один срок за грабеж

Он насильно вытащил из кармана кофты нового знакомого 4 500 рублей
Анна Полякова
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В Лабытнанги полицейские раскрыли грабеж, который произошел 13 марта. На следующий день в полицию обратился мужчина, пострадавший от нападения собутыльника, личность которого ему не известна.

Правоохрантели выяснили, что после совместного распития спиртных напитков неработающий, ранее судимый 27-летний местный житель насильно вытащил из нагрудного кармана кофты нового знакомого 4 500 рублей.

На рецидивиста завели уголовное дело по статье УК РФ «Грабеж», которая предусматривает в качестве наказания до 7 лет лишения свободы.

Вину он полностью признал, оформлена явка с повинной. Его заключили под стражу, сообщает УМВД России по ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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