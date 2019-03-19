В Лабытнанги рецидивист может получить еще один срок за грабеж
В Лабытнанги полицейские раскрыли грабеж, который произошел 13 марта. На следующий день в полицию обратился мужчина, пострадавший от нападения собутыльника, личность которого ему не известна.
Правоохрантели выяснили, что после совместного распития спиртных напитков неработающий, ранее судимый 27-летний местный житель насильно вытащил из нагрудного кармана кофты нового знакомого 4 500 рублей.
На рецидивиста завели уголовное дело по статье УК РФ «Грабеж», которая предусматривает в качестве наказания до 7 лет лишения свободы.
Вину он полностью признал, оформлена явка с повинной. Его заключили под стражу, сообщает УМВД России по ЯНАО.
ИСТОЧНИК KP.RU