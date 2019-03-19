Погода на Ямале 19 марта: солнечно и без осадков
Во вторник, 19 марта, по прогнозам метеорологов, в Салехарде - 6 градусов, ясная погода, кратковременный снег пройдет в первой половине дня, ветер юго-западный 4 м/с.
В Ноябрьске -9 градусов, солнечно, без осадков, юго-западный ветер 3 м/с.
В Новом Уренгое -12 градусов, в основном солнечно, осадки не ожидаются, ветер юго-западный 4 м/с.
В Надыме -8 градусов, солнечно, без осадков, ветер юго-западный 4 м/с.
В Губкинском -7 градусов, ясная погода, осадки не прогнозируются, ветер юго-западный 3 м/с.
В Тарко-Сале -9 градусов, малооблачно, без осадков, ветер юго-западный 2 м/с.
В Муравленко - 10 градусов, солнечно, без осадков, ветер юго-западный 4 м/с.
В Лабытнанги - 4 градуса, малооблачно, без осадков, ветер юго-западный 4 м/с.
ИСТОЧНИК KP.RU