2019-03-19T05:05:48+03:00
Общество

Погода на Ямале 19 марта: солнечно и без осадков

Температура воздуха -4 ... -12 градусов
Анна Полякова
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Погода на Ямале 19 марта: солнечно и без осадковПогода на Ямале 19 марта: солнечно и без осадковФото: Анна Полякова
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Во вторник, 19 марта, по прогнозам метеорологов, в Салехарде - 6 градусов, ясная погода, кратковременный снег пройдет в первой половине дня, ветер юго-западный 4 м/с.

В Ноябрьске -9 градусов, солнечно, без осадков, юго-западный ветер 3 м/с.

В Новом Уренгое -12 градусов, в основном солнечно, осадки не ожидаются, ветер юго-западный 4 м/с.

В Надыме -8 градусов, солнечно, без осадков, ветер юго-западный 4 м/с.

В Губкинском -7 градусов, ясная погода, осадки не прогнозируются, ветер юго-западный 3 м/с.

В Тарко-Сале -9 градусов, малооблачно, без осадков, ветер юго-западный 2 м/с.

В Муравленко - 10 градусов, солнечно, без осадков, ветер юго-западный 4 м/с.

В Лабытнанги - 4 градуса, малооблачно, без осадков, ветер юго-западный 4 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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