В Салехарде реставрируют здание времён 501-й стройки

18 Март 16:32 2019-03-18T16:34:18+03:00

Работы завершатся к концу 2020 года

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В Салехарде реставрируют здание начальной школы, расположенное по улице Республики, д. 123. Это один из знаковых и ярких объектов культурного наследия - показательный образец городской общественной застройки 1950-х годов в формах неоклассицизма сталинской эпохи.

Первоначально здание предназначалось для обучения детей офицеров, которые обслуживали строительные работы на железнодорожной магистрали 501-й стройки.

Позже строение передали Салехардскому национальному педагогическому училищу: с 1954 по 2008 годы состоялось 50 выпусков педагогов.

После пожара, случившегося в 2014 году, здание находится в аварийном состоянии и не пригодно к использованию, сообщили в службе государственной охраны объектов культурного наследия ЯНАО.

Здание ждет полная разборка, при переборе бревенчатого бруса – выкалибровка негодных для повторного использования материалов и сохранение подлинных деталей и элементов. Деревянные сваи-столбы заменят на полноценный фундамент. Внешнему виду фасадов вернут первоначальное колористическое решение с преобладанием природных тонов, реставраторы применят сюжеты национального орнамента в виде резных или аппликационных деталей.

К концу 2020 года в помещениях отреставрированного памятника разместится Молодёжный центр технологии занятости округа.

ИСТОЧНИК KP.RU