Студенты, прошедшие конкурс, пройдут практику на Собском рыбозаводе
Студенты и магистранты средних и высших учебных заведений профессионального образования смогут принять участие во Всероссийском конкурсе «Индустриальная аквакультура сиговых (лососевых) и её пути развития». Ее проводит департамент внешних связей, научно-производственное объединение «Собский рыбоводный завод» и Совет молодых учёных и специалистов при губернаторе ЯНАО.
Как сообщили в региональном правительстве, победители смогут пройти оплачиваемую производственную практику в летний период на единственном заводе в Арктике по воспроизводству ценных сиговых видов рыб. Оплату расходов на проезд и проживание, обеспечение спецодеждой предприятие берёт на себя.
Конкурс проводится для подготовки кадрового резерва научных работников в сфере индустриальной аквакультуры, популяризации и развития научной деятельности в молодёжной среде.
ИСТОЧНИК KP.RU