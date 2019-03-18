2019-03-18T16:25:44+03:00
Общество

Студенты, прошедшие конкурс, пройдут практику на Собском рыбозаводе

Оплату расходов на проезд и проживание, обеспечение спецодеждой предприятие берёт на себя
Анна Полякова
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Студенты, прошедшие конкурс, пройдут практику на Собском рыбозаводе Фото: правительство ЯНАОСтуденты, прошедшие конкурс, пройдут практику на Собском рыбозаводе Фото: правительство ЯНАО
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Студенты и магистранты средних и высших учебных заведений профессионального образования смогут принять участие во Всероссийском конкурсе «Индустриальная аквакультура сиговых (лососевых) и её пути развития». Ее проводит департамент внешних связей, научно-производственное объединение «Собский рыбоводный завод» и Совет молодых учёных и специалистов при губернаторе ЯНАО.

Как сообщили в региональном правительстве, победители смогут пройти оплачиваемую производственную практику в летний период на единственном заводе в Арктике по воспроизводству ценных сиговых видов рыб. Оплату расходов на проезд и проживание, обеспечение спецодеждой предприятие берёт на себя.

Конкурс проводится для подготовки кадрового резерва научных работников в сфере индустриальной аквакультуры, популяризации и развития научной деятельности в молодёжной среде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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