В Харпе горела колония строгого режима

18 Март 16:00 2019-03-18T16:16:41+03:00

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В поселке Харп в исправительной колонии 18 марта произошло ЧП. Сообщение о пожаре поступило в 13:15. Очевидцы происшествия опубликовали фотографии в группе «Подслушано Харп | ЯНАО» в соцсети «В Контакте».

Очаг пожара обнаружили в кузнечной мастерской одноэтажного здания. Полыхала крыша. В ликвидации пожара было задействовано пять человек и одна пожарная машина противопожарной службы ЯНАО.

Сейчас пожар уже потушен. Как рассказали в окружной противопожарной службе, К счастью, пострадавших нет. Причину пожара устанавливают эксперты.

ИСТОЧНИК KP.RU