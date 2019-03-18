2019-03-18T16:16:41+03:00
Происшествия

В Харпе горела колония строгого режима

Очаг пожара обнаружили в кузнечной мастерской
Анна Полякова
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В Харпе горела колония строгого режима Фото: группа «Подслушано Харп | ЯНАО» vk.comВ Харпе горела колония строгого режима Фото: группа «Подслушано Харп | ЯНАО» vk.com
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В поселке Харп в исправительной колонии 18 марта произошло ЧП. Сообщение о пожаре поступило в 13:15. Очевидцы происшествия опубликовали фотографии в группе «Подслушано Харп | ЯНАО» в соцсети «В Контакте».

Очаг пожара обнаружили в кузнечной мастерской одноэтажного здания. Полыхала крыша. В ликвидации пожара было задействовано пять человек и одна пожарная машина противопожарной службы ЯНАО.

Сейчас пожар уже потушен. Как рассказали в окружной противопожарной службе, К счастью, пострадавших нет. Причину пожара устанавливают эксперты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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