В Харпе горела колония строгого режима
Очаг пожара обнаружили в кузнечной мастерской
В Харпе горела колония строгого режима Фото: группа «Подслушано Харп | ЯНАО» vk.com
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В поселке Харп в исправительной колонии 18 марта произошло ЧП. Сообщение о пожаре поступило в 13:15. Очевидцы происшествия опубликовали фотографии в группе «Подслушано Харп | ЯНАО» в соцсети «В Контакте».
Очаг пожара обнаружили в кузнечной мастерской одноэтажного здания. Полыхала крыша. В ликвидации пожара было задействовано пять человек и одна пожарная машина противопожарной службы ЯНАО.
Сейчас пожар уже потушен. Как рассказали в окружной противопожарной службе, К счастью, пострадавших нет. Причину пожара устанавливают эксперты.
ИСТОЧНИК KP.RU