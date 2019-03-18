2019-03-18T15:44:44+03:00
Происшествия

Тазовчанку судят за нападение на полицейского, спасавшего ее ребенка

Пьяная северянка не желала лечить ребенка в больнице
Анна Полякова
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В Тазовском будут судить женщину за нападение на сотрудника полиции. Правоохранители пытались вразумить пьяную женщину и спасти ее 9-месячного ребенка.

Инцидент произошел ночью 1 февраля, когда 31-летняя мамаша гостила у приятельницы. Зашедший в гости брат хозяйки квартиры нарушил пьяное веселье и обратил внимание на состояние плачущего малыша. Он понял, что ребенок болеет, и вызвал «скорую помощь».

Бригада районной больницы осмотрела ребенка и приняла решение о его немедленной госпитализации, но мать воспротивилась этому. Женщина обругала сотрудницу больницы в грубой форме. Фельдшер сообщила о происшествии в отдел полиции.

На появление в квартире инспектора ПДН обвиняемая отреагировала еще агрессивнее. Она кинула в сторону сотрудницы полиции нож. Он упал у её ног. После этого начала пинать правоохранительницу, матерясь.

В результате дебоширку доставили в отдел полиции, а ее малолетнего ребёнка направили в больницу. О происшествии проинформировали муниципальную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав для защиты прав малолетнего и принятия профилактических мер к семье, сообщили в СУ СКР по ЯНАО. Уголовное дело ушло в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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