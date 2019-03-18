18 Март 14:59 2019-03-18T15:06:08+03:00

На Ямале очисткой крыш от снега будут заниматься только профессионалы Фото: правительство ЯНАО

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Очистить кровли зданий от наледи и снега. Такую задачу обозначил перед муниципалитетами замгубернатора Ямала, директор департамента Госжилнадзора Сергей Карасёв.

Он провёл видеоселектор по вопросам соблюдения требований к очистке кровель зданий от снега и наледи, отметив, что ежегодно в сезон весеннего потепления возникает проблема подтайки и схода снега с крыш зданий, что может нанести вред имуществу и, что гораздо серьёзнее, здоровью и жизни людей.

При этом он напомнил, что очисткой снега с кровли может заниматься только специализированная организация или управляющая компания, которая имеет сотрудников с необходимым допуском к высотным работам и оборудованием.

– Таких организаций в округе немного. В связи с этим прошу представителей органов местного самоуправления заранее составить график работ и в еженедельном режиме проводить мониторинг ситуации, чтобы в период активного потепления не работать в авральном режиме, - сказал Сергей Карасёв

За несоблюдение норм по очистке крыш согласно законодательству управляющим организациям грозят серьёзные штрафы, сообщили в правительстве ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU