2019-03-18T14:55:21+03:00
Общество

В Салехарде 19 марта завоют сирены

В столице Ямала проверят систем оповещения
Анна Полякова
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В Салехарде 19 марта завоют сирены Фото: salekhard.orgВ Салехарде 19 марта завоют сирены Фото: salekhard.org
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В Салехарде 19 марта пройдет проверка системы оповещения. В 10.00 включатся громкоговорители и электросирены, сообщает городская администрация.

Включение сирен и громкоговорителей произведут для того, чтобы проверить исправность территориальной системы централизованного оповещения горожан.

Это традиционное мероприятие, поэтому салехардцев просят не пугаться воя сирен, а с пониманием отнестись к необходимому мероприятию. Сотрудники ГУ МЧС России по ЯНАО напоминают порядок действий при сигнале «Внимание всем!» в условиях реальной чрезвычайной ситуации. Важно быть внимательными к последующим сообщениям органов гражданской обороны.

- Услышав звучание сирен, нужно немедленно включить громкоговоритель, радиоприемник, телевизор и внимательно выслушать экстренное обращение, - уточняет региональное ведомство. - На работе и в общественных местах выслушайте сообщение администрации или сами обратитесь к ней за разъяснением о причине подачи сигнала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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