У ямальцев снизился интерес к наркотикам

18 Март 14:21 2019-03-18T14:35:49+03:00

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На Ямале отмечают снижение интереса населения к наркотикам и психотропным веществам. Об этом свидетельствуют проводимые соцопросы за последние годы по проблемам наркотизации общества, сообщили в ходе заседания антинаркотической комиссии Ямала.

Как отметил глава региона Дмитрий Артюхов, совместная работа силовых структур и органов власти приносит положительные результаты. Между тем, беспокоит то, что в эту среду вовлекаются несовершеннолетние. Этому только способствуют популярность новых синтетических наркотиков и их якобы мнимая безвредность. По его словам, сейчас необходимо совершенствовать систему профилактики.

- По состоянию на 1 января 2019 года число лиц, зарегистрированных с диагнозом «синдром зависимости от наркотических средств», составляет 845 человек (снижение на 9,14%), с диагнозом «употребление наркотических средств и психотропных веществ с вредными последствиями» - 721 человек, - отметил врио начальника управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по ЯНАО Нурлан Каменов.

По итогам работы за 2018 год на территории округа выявлено 659 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, что составляет 8,5% от общего числа всех выявленных преступлений. 575 (или 87%) наркопреступлений относятся к категории тяжких и особо тяжких. За это время изъято более 16,5 кг наркотиков, психотропных и сильнодействующих веществ, что на 33,6% больше, чем в 2017 году.

ИСТОЧНИК KP.RU