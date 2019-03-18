2019-03-18T14:08:24+03:00
Общество

Таркосалинские школьники встретятся со сказочником Андреем Усачевым

Творческие встречи состоятся в рамках окружного фестиваля ямальской книги
Анна Полякова
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В Тарко-Сале в третьей общеобразовательной школе и ДШИ имени Дунаевского 20 марта состоятся творческие встречи с детским писателем, поэтом и драматургом, автором многочисленных сборников стихов и сказок Андреем Усачевым.

Их организуют в рамках III Окружного фестиваля ямальской книги, который пройдет в Пуровском районе и городе Губкинском.

В дни фестиваля пройдут творческие встречи с авторами, открытая лекция, презентации книг и фильмов, мастер-классы, выставка-продажа книжно-иллюстративных печатных и электронных изданий.

Кроме того, состоится марафон идей в формате «Печа-куча» - 20-секундных докладов, знакомство с проектом «Новая библиотека Ямала», обмен опытом с приглашенными специалистами.

В рамках фестиваля пройдет окружная краеведческая конференция «Литература Ямала: вдохновение, поиск, творчество». Также будут проведены мероприятия, направленные на популяризацию творчества ямальских авторов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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