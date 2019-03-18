В Новом Уренгое разыскивают афериста, выманившего деньги у продавщицы солярия

18 Март 13:43 2019-03-18T13:48:07+03:00

Ему грозит пять лет тюрьмы

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В Новом Уренгое женщина попалась на известную уловку мошенников и потеряла 40 тысяч рублей. 16 марта она обратилась в полицию.

Северянка на сайте бесплатных объявлений разместила объявление о продаже солярия. Ей позвонил неизвестный, который под предлогом перевода денег за покупку попросил у банкомата совершить ряд операций. В результате доверчивая новоуренгойка по указке мошенникам подключила услугу «Мобильный банк» к абонентскому номеру телефона злоумышленника. После этого с карты женщины «ушли» деньги.

Уголовное дело возбудили по статье УК РФ «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину». Наказание может стать лишение свободы до пяти лет, сообщает УМВД России по ЯНАО.

Полиция рекомендует гражданам не совершать каких-либо действий со своими банковскими картами в банкомате под диктовку неизвестных лиц, не сообщать данные банковских карт и другую информацию, поступающую в смс-сообщениях.

ИСТОЧНИК KP.RU