Электронные услуги службы занятости на Ямале - в тройке лидеров

18 Март 12:58 2019-03-18T13:00:10+03:00

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Услуги службы занятости населения – в тройке самых востребованных и доступных в электронном виде.

По версии Международной консалтинговой компанией Boston Consulting Group, Россия входит в топ-10 стран, жители которых активнее всего пользуются электронными госуслугами.

Причем число получателей цифровых госуслуг в России выросло на 42% за последние два года, что почти втрое превышает среднемировые темпы роста (+15%).

92% участников опроса отметили, что за последние два года качество предоставляемых в России в электронной форме госуслуг выросло, при этом каждый второй участник опроса уверен, что они стали «намного лучше».

В 2018 году количество посетителей портала http://rabota.yanao.ru/, на котором в режиме реального времени размещается информация о свободных рабочих местах, составило 335 тысяч. Данная онлайн-площадка интересна как для жителей округа, так и для соискателей из других регионов.

За два с половиной месяца этого года в ямальскую службу занятости населения подано свыше 5 тысяч заявлений в электронном виде для получения госуслуг. Каждый второй работодатель подаёт вакансии, используя интерактивный портал. сообщает правительство ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU