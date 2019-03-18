2019-03-18T12:47:46+03:00
Происшествия

В детсаду Муравленко, где на девочку обрушился снег, проводят проверку

Решается вопрос о компенсации морального вреда
Анна Полякова
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В детском саду «Солнышко» Муравленко проходят проверки, организованные прокуратурой после ЧП 12 марта. Напомним, в тот день во время прогулки снежная лавина обрушилась с крыши здания на девочку.

Предостережение о неблагоприятных погодных условиях и предотвращении неконтролируемого схода снежных масс было объявлено прокурором города 31 января.

Однако требования учреждение не выполнило, к проверке очистка от снега прогулочных беседок произведена не была, что создавало угрозу причинения вреда здоровью детей.

В адрес главы города прокуратур внес представление об устранении нарушений закона. Только тогда учреждение прореагировало, и в тот же день очистили от снега и наледей прилегающую территорию. В отношении лиц, допустивших нарушения, назначена служебная проверка.

Дела об административном правонарушении завели в отношении МБДОУ ДС «Солнышко» и виновного должностного лица, сообщили в прокуратуре ЯНАО.

Кроме того, как рассказали в ведомстве, будет решен вопрос об обращении в интересах ребенка в суд за взысканием компенсации морального вреда в связи с причиненными нравственными страданиями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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