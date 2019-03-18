2019-03-18T12:29:52+03:00
Общество

На Ямале разрабатывают программу по переходу на экотопливо до 2026 года

Сегодня в регионе действуют три автомобильные газонаполнительные компрессорные станции
Анна Полякова
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На Ямале разрабатывают программу по переходу на экотопливо до 2026 года Фото: правительство ЯНАОНа Ямале разрабатывают программу по переходу на экотопливо до 2026 года Фото: правительство ЯНАО
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Переход на газовое топливо должен проходить комплексно. Об этом заявил первый заместитель главы региона Алексей Ситников, выступив в Новом Уренгое на прошедшей панельной сессии Ямальского нефтегазового форума – развитие рынка газомоторного топлива.

- Первое – создание газозаправочной инфраструктуры; второе – создание сервисных центров обслуживания техники; и, наконец, третье – приобретение специализированного транспорта, - сказал первый замглавы региона.

По его словам, предусмотрена поддержка федерального центра в виде субсидий субъектам на софинансирование строительства АГНКС и переоборудование транспорта, а также поддержка производителей газомоторной техники.

Сегодня на Ямале действуют три автомобильные газонаполнительные компрессорные станции: в Салехарде, Надыме и посёлке Ягельный Надымского района. В ближайшее время новую станцию введут в Новом Уренгое. В перспективе такие станции должны появиться в Ноябрьске и посёлке Пангоды Надымского района.

После ввода всех шести объектов строительства на территории округа суммарная производительность АГНКС увеличится в четыре раза и достигнет показателя в 30 миллионов кубических метров.

В округе разрабатывается «дорожная карта» по развитию рынка газомоторного топлива до 2026 года. Учитывая арктическую специфику и низкую плотность населения, такая инфраструктура сосредоточена в крупных муниципальных образованиях численностью порядка 100 тысяч человек.

Общественный транспорт постепенно переходит на экологичный вид топлива. На сегодняшний день это 43 автобуса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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