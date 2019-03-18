В Ноябрьске судят мужчину, заколовшего гостя в новогоднюю ночь

18 Март 11:50 2019-03-18T11:56:18+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ноябрьске 44-летнего местного жителя будут судить за убийство в новогоднюю ночь. Ссора возникла между хозяином квартиры и его приятелем. Пьяный мужчина избил гостя. После этого не менее трех ударил его ножом. Колото-резанные ранения пришлись в голову и грудь. От полученных ранений 38-летний гость скончался на месте происшествия.

- Обвиняемого заключили под стражу в ходе предварительного следствия. Он признал свою вину и дал самоизобличающие показания, - сообщили в СУ СКР п ЯНАО.

Теперь уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU