Главный музей Ямала проведет «Экологическую неделю»

18 Март 11:33 2019-03-18T11:33:09+03:00

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Музейно-выставочный комплекс им. И.С. Шемановского в Салехарде собирает юных друзей на праздник «Экологическая неделя». В дни школьных каникул – ежедневно с 26 по 29 марта - участников ждёт насыщенная программа: конкурсы, игры, мастер-классы, квесты, викторины.

Так, например, на арт-классе «Мусор в дело, или Красота из ничего» будет развита тема излишнего потребления, утилизации отходов, творческого решения использования вторсырья для полезных мелочей. Зарядят вдохновением мастерские «Лаборатория красоты», арт-класс «Природы чудные холсты».

Для участников праздника пройдет традиционный театрализованный показ «Эко-подиум театральный». В нем примут участие воспитанники детских садов и семьи с дошколятами, которые представят постановки разных жанров с экологическим направлением в содержании.

В виртуальном филиале Русского музея старшие школьники познакомятся с репродукциями картин великих художников, попробуют себя в изобразительном искусстве, смогут услышать музыкальные шедевры великих композиторов.

О секретах внутренней гармонии человека расскажут на занятии «Красивые привычки – красивое тело», в рамках которого пройдут встречи с интересными людьми. Фотовыставка «Хвостатые модники», тематическая площадка «Насекомые: знакомые и незнакомые», детская конференция с презентацией работ конкурса «Мой питомец» – всё это для любителей братьев наших меньших, сообщили в МВК.

ИСТОЧНИК KP.RU