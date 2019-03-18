Ноябрянина отправили на исправительные работы за нападение на полицейского
Жителя Ноябрьска привлекли к ответственности за насилия в отношении представителя власти.
Пьяный 30-летний горожанин распустил кулаки, находясь на заднем пассажирском сидении патрульного автомобиля. Как сообщили в УМВД России по ЯНАО, мужчину суд признал виновным. В наказание ему назначено два года исправительных работ с удержанием 5 % заработка.
В полиции напомнили, что за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов, применение насилия, а также его оскорбление предусмотрена уголовная ответственность. В зависимости от тяжести совершенного преступления наказанием может стать как штрафа, так пожизненное лишение свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU