2019-03-18T11:19:26+03:00
Происшествия

Ноябрянина отправили на исправительные работы за нападение на полицейского

Пять процентов его заработка будут удержаны
Анна Полякова
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Жителя Ноябрьска привлекли к ответственности за насилия в отношении представителя власти.

Пьяный 30-летний горожанин распустил кулаки, находясь на заднем пассажирском сидении патрульного автомобиля. Как сообщили в УМВД России по ЯНАО, мужчину суд признал виновным. В наказание ему назначено два года исправительных работ с удержанием 5 % заработка.

В полиции напомнили, что за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов, применение насилия, а также его оскорбление предусмотрена уголовная ответственность. В зависимости от тяжести совершенного преступления наказанием может стать как штрафа, так пожизненное лишение свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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