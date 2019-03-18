В Салехарде арестовали рецидивиста, изнасиловавшего падчерицу
В Салехарде арестовали 32-летнего местного жителя, обвиняемого в изнасиловании девушки.
Ночью 15 марта он избил и надругался над 18-летней падчерицей. Девушка не смогла дать отпор пьяному рецидивисту.
Как сообщили в СУ СКР по ЯНАО, он и ранее был судим за совершение преступлений против половой свободы личности.
- В быту отличается антисоциальными установками и противоправной направленностью поведения, - пояснили в региональном ведомстве.
Городской суд учел тяжесть совершенного преступления, а также личность обвиняемого и избрал в отношении мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU