2019-03-18T10:55:36+03:00
Происшествия

В Салехарде арестовали рецидивиста, изнасиловавшего падчерицу

Он и ранее был судим за аналогичные преступления
Анна Полякова
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В Салехарде арестовали рецидивиста, изнасиловавшего падчерицуВ Салехарде арестовали рецидивиста, изнасиловавшего падчерицуФото: Ольга Крыльцова
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В Салехарде арестовали 32-летнего местного жителя, обвиняемого в изнасиловании девушки.

Ночью 15 марта он избил и надругался над 18-летней падчерицей. Девушка не смогла дать отпор пьяному рецидивисту.

Как сообщили в СУ СКР по ЯНАО, он и ранее был судим за совершение преступлений против половой свободы личности.

- В быту отличается антисоциальными установками и противоправной направленностью поведения, - пояснили в региональном ведомстве.

Городской суд учел тяжесть совершенного преступления, а также личность обвиняемого и избрал в отношении мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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