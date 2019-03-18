2019-03-18T15:52:13+03:00
Общество

Салехардский «Карлсон» промчался на лыжах вдоль дороги

Интернет-пользователи восхищаются и переживают за изобретателя [видео]
Анна Горлач
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Салехардский «Карлсон» промчался на лыжах вдоль дороги Фото: скан видео vk.comСалехардский «Карлсон» промчался на лыжах вдоль дороги Фото: скан видео vk.com
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Салехардский изобретатель на лыжах с пропеллером за спиной вновь повеселили местных жителей. Он промчался вдоль дороги, обращая на себя внимание автомобилистов. Видео опубликовали в социальной сети «В Контакте».

Массу восторгов вызвала удивительная поездка «Карлсона»: «он существует», «красавчик», «а летом на роликах», «прав не надо, а скорость приличная».

Очевидцы утверждают, что северянин с пропеллером может развивать скорость до 100 км в час. Обсуждая варианты изобретений в соцсети, «кулибины» признались, что для таких устройств используют запчасти от параплана, крепят к винту двигатели от бензопилы или моторы от газонокосилки.

«Главное, чтобы тормоза сработали, если они, конечно, есть», - переживают за безопасность экстремала интернет-пользователи.

Тут же ямальцы развенчали миф о том, что «Карлсон» покоряет якутские просторы. Салехардцы признали в заснеженном пейзаже достопримечательности родины.

Между тем выяснилось, что ямальский «Карлсон» - 67-летний Юрий Медведев, который работает инженером в Салехарде. На досуге он занимается различными разработками. Об этом рассказали в комментариях к видео интернет-пользователи.

«Как тебе такое, Илон Маск?», - обратились подписчики к известному изобретателю ямальцы, не скрывая гордости за земляка.

Салехардский «Карлсон».

ИСТОЧНИК KP.RU

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