2019-03-18T09:52:57+03:00
Происшествия

В селе Сеяха погиб снегоходчик, не рассчитавший возможности транспорта

Мужчина скончался на месте происшествия
Анна Полякова
Поделиться:
В селе Сеяха погиб снегоходчик, не рассчитавший возможности транспорта Фото: правительство ЯНАОВ селе Сеяха погиб снегоходчик, не рассчитавший возможности транспорта Фото: правительство ЯНАО
Изменить размер текста:

В селе Сеяха в ДТП на ул. К. Вануйто ночью погиб водитель снегохода. Авария произошла 17 марта около 01 часа 10 минут. Как сообщили в Госавтоинспекции ЯНАО, мужчина допустил наезд на препятствие. По предварительным данным, снегоходчик не учел особенности и состояние транспортного средстваго. В он скончался на месте происшествия.

Всего за прошедшие выходные на дорогах округа зарегистрировано 18 ДТП, в результате которых травмированы 2 человека, 1 человек погиб. С начала 2019 года в 1169 зарегистрированных ДТП, погибли 7 человек и 129 травмировано, в их числе 17 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Салехарде представители четырёх регионов России обсудили развитие казачества
На Ямале вор проник в чужую квартиру через форточку, пока хозяйка бродила по тундре
Погода на Ямале 30 марта: небольшое потепление
Ямал может стать местом проведения Арктических зимних игр
На Ямале браконьер припрятал улов муксуна на полтора миллиона рублей
Новоуренгойскую новостройку с трещинами решили расселить
В Тарко-Сале прокуратура заставила привести в порядок опасную детскую площадку
В Лабытнанги по подозрению в грабеже задержали рецидивиста
На Ямале создадут виртуальный концертный зал и модельную библиотеку
В Тарко-Сале задержали двоих бурятов за тайники-закладки в городе
В Салехарде в День оленевода ограничат движение транспорта
Часть ямальского зимника 1 апреля перестанет работать
В Тазовском районе состоится большая ярмарка
В Югре главы муниципалитетов отчитываются перед Натальей Комаровой о своей работе