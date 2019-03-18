В селе Сеяха погиб снегоходчик, не рассчитавший возможности транспорта

18 Март 09:40 2019-03-18T09:52:57+03:00

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В селе Сеяха в ДТП на ул. К. Вануйто ночью погиб водитель снегохода. Авария произошла 17 марта около 01 часа 10 минут. Как сообщили в Госавтоинспекции ЯНАО, мужчина допустил наезд на препятствие. По предварительным данным, снегоходчик не учел особенности и состояние транспортного средстваго. В он скончался на месте происшествия.

Всего за прошедшие выходные на дорогах округа зарегистрировано 18 ДТП, в результате которых травмированы 2 человека, 1 человек погиб. С начала 2019 года в 1169 зарегистрированных ДТП, погибли 7 человек и 129 травмировано, в их числе 17 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU