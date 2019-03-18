В аэропорту Нового Уренгоя обновили интерьер зала повышенной комфортности

18 Март 08:46 2019-03-18T11:54:23+03:00

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Аэропорт Новый Уренгой завершил обновление интерьеров двухэтажного зала повышенной комфортности. В нём провели косметический ремонт, частично обновили мебель. К перечню услуг добавилась возможность выбора блюд по меню.

В распоряжении пассажиров – два комфортабельных помещения на втором этаже и общее пространство для ожидания на первом этаже, а также комната для переговоров. Зал повышенной комфортности может обслуживать одновременно до 100 человек.

Для комфортного начала путешествия организованы две стойки регистрации, отдельный пункт досмотра и проведения прочих предполётных формальностей, доставка к трапу и от трапа воздушного судна на отдельном автобусе, оформление багажа. Кроме того, здесь созданы условия для встреч, переговоров, мероприятий.

Для каждого гостя в зале предоставляется комфортное личное пространство, где можно в спокойной обстановке почитать, посмотреть телевизор, выпить чай или кофе, побеседовать со своими спутниками.

Напомним, в 2019 году действующий аэровокзальный комплекс ждёт масштабная реконструкция с изменением планировки с учётом оптимизации технологии обслуживания пассажиров.

На привокзальной площади аэропорта Нового Уренгоя с 11 марта изменится схема проезда и парковки. Ранее сообщалось, что в аэропорту Нового Уренгоя начала работу Всемирная система розыска багажа.

ИСТОЧНИК KP.RU