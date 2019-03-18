2019-03-18T08:11:58+03:00
Общество

Ямальский благотворительный турнир по волейболу собрал более двух миллионов рублей

В показательном матче участвовал губернатор Дмитрий Артюхов
Анна Полякова
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Ямальский благотворительный турнир по волейболу собрал более двух миллионов рублей Фото: правительство ЯНАОЯмальский благотворительный турнир по волейболу собрал более двух миллионов рублей Фото: правительство ЯНАО
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Больше 2 миллионов, по предварительной оценке, собрали за время благотворительного турнира по волейболу на кубок губернатора Ямала. Все средства пойдут на реабилитацию детей-инвалидов.

В благотворительный фонд «Ямине» направили пожертвование сотни жителей газовой столицы. Кроме того, копилку пополнили взносы участников матчей. В турнире участвовали более 10 команд. Среди них сборные администраций городов и районов, нефтегазодобывающих и муниципальных компаний.

«Благодарю каждого за вклад в доброе дело. Отдельное спасибо организаторам за возможность сыграть вне турнирной сетки. Отличный матч получился: сборная правительства «Северный характер» против сильного соперника, «Лидеров Ямала» - капитанов всех команд этих соревнований, - отметил на свой странице в социальной сети «В Контакте» губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Он поздравил победителя соревнований. Кубок выиграли волейболисты команды «Газпром добыча Уренгой» и отметил: «Это была красивая игра!».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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