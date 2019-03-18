18 Март 07:57 2019-03-18T08:00:32+03:00

На двух ямальских зимниках из-за потепления изменились условия проезда Фото: Департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

Изменить размер текста: A A

Из-за потепления 18 марта снизился тоннаж на двух ямальских зимниках. Изменения коснулись сезонной трассы «Аксарка – Салемал – Панаевс – Яр-Сале». Здесь в связи с повышением температуры до -9 градусов с 08-00 до 20-00 часов открыто движение для всех видов транспортных средств общей массой до 3,5 тонн, а с 20-00 до 08-00 часов для машин до 30 тонн.

С 9.00 до 20.00 в связи с повышением температуры до -8С на автозимнике «Салехард – Надым» разрешено движение автомобилей общей массой до 3.5 тонн, сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

Зимник «Лабытнанги – Мужи – Азовы – Теги» открыт для всех видов автомобилей общей массой до 30 тонн

Автодорога «Уренгой – Красноселькуп» доступна для всех видов авто общей массой до 30 тонн.

Информацию о работе зимников можно получить по телефону ГКУ «Дорожная дирекция ЯНАО»: (34922) 7-17-04.

ИСТОЧНИК KP.RU