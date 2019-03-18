2019-03-18T07:41:05+03:00
Происшествия

На Ямале директора «Социокультурного центра» наказали за кумовство

Руководитель учреждения назначила своим заместителем мужа
Анна Полякова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Шурышкарском районе прокуратура нашла нарушение закона «О противодействии коррупции». Внимание ведомства привлекла ситуация в МОУ «Социокультурный центр» с. Лопхари. Директор учреждения назначила своим заместителем мужа.

- По закону в организации обязаны были разрабатывать и принимать меры по предупреждению коррупции, включая предотвращение и урегулирование конфликта интересов, - пояснили в региональной прокуратуре.

Тогда для устранения нарушений закона прокурор района в адрес начальника управления Образования МО Шурышкарский район внес представление. В результате директор МОУ «Социокультурный центр» привлечена к дисциплинарной ответственности, ее супруг с должности заместителя уволен.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Салехарде представители четырёх регионов России обсудили развитие казачества
На Ямале вор проник в чужую квартиру через форточку, пока хозяйка бродила по тундре
Погода на Ямале 30 марта: небольшое потепление
Ямал может стать местом проведения Арктических зимних игр
На Ямале браконьер припрятал улов муксуна на полтора миллиона рублей
Новоуренгойскую новостройку с трещинами решили расселить
В Тарко-Сале прокуратура заставила привести в порядок опасную детскую площадку
В Лабытнанги по подозрению в грабеже задержали рецидивиста
На Ямале создадут виртуальный концертный зал и модельную библиотеку
В Тарко-Сале задержали двоих бурятов за тайники-закладки в городе
В Салехарде в День оленевода ограничат движение транспорта
Часть ямальского зимника 1 апреля перестанет работать
В Тазовском районе состоится большая ярмарка
В Югре главы муниципалитетов отчитываются перед Натальей Комаровой о своей работе