На Ямале директора «Социокультурного центра» наказали за кумовство

18 Март 07:41 2019-03-18T07:41:05+03:00

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В Шурышкарском районе прокуратура нашла нарушение закона «О противодействии коррупции». Внимание ведомства привлекла ситуация в МОУ «Социокультурный центр» с. Лопхари. Директор учреждения назначила своим заместителем мужа.

- По закону в организации обязаны были разрабатывать и принимать меры по предупреждению коррупции, включая предотвращение и урегулирование конфликта интересов, - пояснили в региональной прокуратуре.

Тогда для устранения нарушений закона прокурор района в адрес начальника управления Образования МО Шурышкарский район внес представление. В результате директор МОУ «Социокультурный центр» привлечена к дисциплинарной ответственности, ее супруг с должности заместителя уволен.

ИСТОЧНИК KP.RU