На Ямале директора «Социокультурного центра» наказали за кумовство
В Шурышкарском районе прокуратура нашла нарушение закона «О противодействии коррупции». Внимание ведомства привлекла ситуация в МОУ «Социокультурный центр» с. Лопхари. Директор учреждения назначила своим заместителем мужа.
- По закону в организации обязаны были разрабатывать и принимать меры по предупреждению коррупции, включая предотвращение и урегулирование конфликта интересов, - пояснили в региональной прокуратуре.
Тогда для устранения нарушений закона прокурор района в адрес начальника управления Образования МО Шурышкарский район внес представление. В результате директор МОУ «Социокультурный центр» привлечена к дисциплинарной ответственности, ее супруг с должности заместителя уволен.
ИСТОЧНИК KP.RU