2019-03-18T06:39:27+03:00
Общество

В Пуровском районе 47 "особых детей" пройдут бесплатную реабилитацию

В муниципалитете стартует проект благотворительного фонда «Ямине»
Анна Полякова
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В Пуровском районе в марте 2019 года начинается реализация проекта благотворительного фонда «Ямине» - «Реабилитационный центр».

Специалисты «НИИ педиатрии и неврологии «Дети Индиго» будут проводить курс реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья на базе центра «Луч надежды». Помощь получат 47 ребят: 38 из Тарко-Сале; восемь детей – из посёлка Пуровск; один – из посёлка Уренгой.

А с 1 апреля начинается очередной курс реабилитации детей с ДЦП в рамках этой же программы в центре «Садко» в Новом Уренгое. Также специалисты тюменского центра «Шаг» работают в Лабытнанги: проводят специализированные занятия с маленькими ямальцами.

Напомним, первым городом на Ямале, где стартовал новый проект благотворительного «Реабилитационный центр» стал Новый Уренгой. Теперь дети из разных семей могут проходить курс реабилитации, не выезжая за пределы своего города. Ребята занимаются с логопедом, неврологом, ходят на лечебную физкультуру и массаж. Специалистов пригласили в город из челябинского центра «Сакура». Центр в Новом Уренгое также может принять детей из Тазовского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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