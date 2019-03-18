Ямальцам представили новый медицинский проект «PRO Профилактика»

18 Март 06:16 2019-03-18T06:16:46+03:00

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На Ямале готовится к реализации новый медицинский межведомственный проект «PRO Профилактика». Его представил участникам окружного координационного совета по вопросам здорового образа жизни и профилактики заболеваний главврач ямальского центра медицинской профилактики Сергей Токарев.

По его словам, концепция включает в себя семь «PRO»: движение, питание, самоконтроль, позитив, жизнь, волонтёрство, здоровый коллектив.

Важно отметить, что эти мероприятия будут реализованы в соответствии с нацпроектом «Демография». Это будет целый комплекс тематических мероприятий. В профильных ведомствах подготовят предложения о том, как эти направления воплотить в реальную жизнь ямальцев.

Также участники совета подвели итоги проектов, уже успешно реализованных в 2018 году. Например, ямальские школьники в теории и на практике научились распознавать основные симптомы инфаркта и инсульта. Более 24 тысяч детей приняли участие в проект «Знания спасают жизни». Ребята выучили алгоритм действий во время ожидания скорой медицинской помощи. Специалисты 17 медорганизаций провели теоретические и практические занятия в 128 школах всех муниципалитетов.

Еще один - «Красота сильнее рака» - был направлен на профилактику онкологических заболеваний у людей. В проекте участвовали 29 ямальцев, которые справились с онкозаболеванием и поддержали своей историей тех, кому нужна помощь. Герои поучаствовали в креативной фотосессии, где поделились своим позитивным настроем, сообщает правительство ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU