2019-03-18T05:29:00+03:00
Общество

Глава Ямала принял участие в благотворительном турнире по волейболу

«Северный характер» встретился в финале с «Лидерами Ямала»
Анна Полякова
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Команда губернатора Ямала победила в благотворительном турнире по волейболу Фото: yanao.ruКоманда губернатора Ямала победила в благотворительном турнире по волейболу Фото: yanao.ru
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Глава Ямала Дмитрий Артюхов наградил победителей и финалистов благотворительного турнира по волейболу на «Кубок губернатора Ямала». Итоговый матч состоялся 16 марта в Новом Уренгое.

Сам турнир проходил с 4 марта. В нём участвовали более 10 команд. Среди них сборные администраций городов и районов, нефтегазодобывающих и муниципальных компаний.Сотни жителей газовой столицы направили пожертвование в благотворительный фонд «Ямине». Эти средства помогут в лечении и реабилитации больных детей.

Победителем арктического турнира стала команда «Газпром добыча Уренгой», второе место заняла администрация Ноябрьска, третье – у «Газпром добыча Ямбург», сообщает правительство ЯНАО.

В показательном матче благотворительного турнира сошлись команды правительства ЯНАО «Северный характер», которую возглавил Дмитрий Артюхов, и сборная капитанов команд-участниц соревнований «Лидеры Ямала». В напряжённой борьбе победу одержала команда главы арктического региона.

- Здорово, когда есть возможность творить добрые дела. И сегодня каждый из вас, купив билет на это соревнование, сделал доброе дело, помог нашим ямальским детям, - подчеркнул губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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