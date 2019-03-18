Погода на Ямале 18 марта: потеплеет до -10 градусов
В понедельник, 18 марта, по прогнозам метеорологов, в Салехарде - 14 градусов, ясная погода, кратковременный снег пройдет в первой половине дня, ветер юго-западный 4 м/с.
В Ноябрьске -13 градусов, пасмурно, без осадков, юго-западный ветер 5 м/с.
В Новом Уренгое -16 градусов, пасмурно, небольшой снег пройдет после обеда, ветер юго-западный 5 м/с.
В Надыме -13 градусов, переменная облачность, кратковременный снег в середине дня, ветер юго-западный 5 м/с.
В Губкинском -13 градусов, пасмурно, днем осадки не прогнозируются, ветер юго-западный 5 м/с.
В Тарко-Сале -15 градусов, пасмурно без осадков, ветер юго-западный 4 м/с.
В Муравленко - 12 градусов, пасмурно, без осадков, ветер северо-восточный 5 м/с.
В Лабытнанги - 10 градусов, облачно, снег пройдет только утром, ветер юго-западный 4 м/с.
ИСТОЧНИК KP.RU