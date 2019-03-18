2019-03-18T05:12:20+03:00
Общество

Погода на Ямале 18 марта: потеплеет до -10 градусов

Местами пройдет кратковременный снег при юго-западном ветре
Анна Полякова
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Погода на Ямале 18 марта: потеплеет до -10 градусовПогода на Ямале 18 марта: потеплеет до -10 градусовФото: Анна Полякова
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В понедельник, 18 марта, по прогнозам метеорологов, в Салехарде - 14 градусов, ясная погода, кратковременный снег пройдет в первой половине дня, ветер юго-западный 4 м/с.

В Ноябрьске -13 градусов, пасмурно, без осадков, юго-западный ветер 5 м/с.

В Новом Уренгое -16 градусов, пасмурно, небольшой снег пройдет после обеда, ветер юго-западный 5 м/с.

В Надыме -13 градусов, переменная облачность, кратковременный снег в середине дня, ветер юго-западный 5 м/с.

В Губкинском -13 градусов, пасмурно, днем осадки не прогнозируются, ветер юго-западный 5 м/с.

В Тарко-Сале -15 градусов, пасмурно без осадков, ветер юго-западный 4 м/с.

В Муравленко - 12 градусов, пасмурно, без осадков, ветер северо-восточный 5 м/с.

В Лабытнанги - 10 градусов, облачно, снег пройдет только утром, ветер юго-западный 4 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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