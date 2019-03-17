В Губкинском построят два новых детских сада

17 Март 15:48 2019-03-17T15:48:04+03:00

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На Ямале впервые подписано соглашение о муниципальном-частном партнёрстве по строительству учреждений образования. Как сообщили в пресс-службе администрации города Губкинский, между ООО «РГС-Партнёр» и городской администрацией подписано соглашение о строительстве двух новых детских садов.

Первый детсад на 120 мест (6 групп) появится в 1-м микрорайоне. Площадь двухэтажного здания составит почти 3,8 тысяч квадратных метров. Второй – трёхэтажный – в 6-м микрорайоне на 240 мест, площадью почти 6 тысяч квадратных метров. Здесь будут обучаться 13 групп.

- Строительство социальных объектов, в частности учреждений образования, одна из важнейших задач, поставленная губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым в своём ежегодном послании. В каждом детском саду будет по 60 мест для детей до трёх лет. В одном из новых детских садов будет группа для малышей до года, - отметили в администрации.

Для ребят создадут все условия: будут закуплены манежи, кроватки с бортиками, а на прилегающей территории построят специализированные площадки и беседки для каждой группы.

ИСТОЧНИК KP.RU