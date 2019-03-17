2019-03-17T04:33:16+03:00
Общество

Погода на Ямале 17 марта: холодно и без осадков

Местами до -20 градусов
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
Погода на Ямале 17 марта: холодно и без осадковПогода на Ямале 17 марта: холодно и без осадковФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

На Ямале 17 марта ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный с переходом на северный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -15…-23 C, температура днём -8…-13 C, местами -15…-20 C.

В Приуральском районе облачно, без осадков. Ветер северо-восточный 1-2 м/с. Температура воздуха ночью -20…-21 C, днём -12…-15 C.

В Ямальском районе облачно, без осадков. Ветер северо-восточный 1=4 м/с. Температура воздуха ночью -19…-23 C, днём -14…-16 C.

В Тазовском районе переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 2-6 м/с. Температура воздуха ночью -23…-24 C, днём -19…-22 C.

В Красноселькупском районе переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -16…-19 C, днём -14…-15 C.

В Пуровском районе переменная облачность, без осадков. Ветер северный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -14…-17 C, днём -8…-13 C.

В Надымском районе переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 1-2 м/с. Температура воздуха ночью -22…-24 C, днём -12…-18 C.

В Шурышкарском районе переменная облачность, без осадков. Ветер южный 2-5 м/с. Температура воздуха ночью -20…-22 C, днём -10…-15 C.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Салехарде представители четырёх регионов России обсудили развитие казачества
На Ямале вор проник в чужую квартиру через форточку, пока хозяйка бродила по тундре
Погода на Ямале 30 марта: небольшое потепление
Ямал может стать местом проведения Арктических зимних игр
На Ямале браконьер припрятал улов муксуна на полтора миллиона рублей
Новоуренгойскую новостройку с трещинами решили расселить
В Тарко-Сале прокуратура заставила привести в порядок опасную детскую площадку
В Лабытнанги по подозрению в грабеже задержали рецидивиста
На Ямале создадут виртуальный концертный зал и модельную библиотеку
В Тарко-Сале задержали двоих бурятов за тайники-закладки в городе
В Салехарде в День оленевода ограничат движение транспорта
Часть ямальского зимника 1 апреля перестанет работать
В Тазовском районе состоится большая ярмарка
В Югре главы муниципалитетов отчитываются перед Натальей Комаровой о своей работе