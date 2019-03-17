Погода на Ямале 17 марта: холодно и без осадков
На Ямале 17 марта ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный с переходом на северный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -15…-23 C, температура днём -8…-13 C, местами -15…-20 C.
В Приуральском районе облачно, без осадков. Ветер северо-восточный 1-2 м/с. Температура воздуха ночью -20…-21 C, днём -12…-15 C.
В Ямальском районе облачно, без осадков. Ветер северо-восточный 1=4 м/с. Температура воздуха ночью -19…-23 C, днём -14…-16 C.
В Тазовском районе переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 2-6 м/с. Температура воздуха ночью -23…-24 C, днём -19…-22 C.
В Красноселькупском районе переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -16…-19 C, днём -14…-15 C.
В Пуровском районе переменная облачность, без осадков. Ветер северный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -14…-17 C, днём -8…-13 C.
В Надымском районе переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 1-2 м/с. Температура воздуха ночью -22…-24 C, днём -12…-18 C.
В Шурышкарском районе переменная облачность, без осадков. Ветер южный 2-5 м/с. Температура воздуха ночью -20…-22 C, днём -10…-15 C.
ИСТОЧНИК KP.RU