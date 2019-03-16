2019-03-16T16:59:39+03:00
Общество

Главврач ноябрьской больницы прокомментировал скандальный фильм местных блогеров

Его просмотрели более 70 тысяч ямальцев
Алена Кульмухаметова
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Главврач ЦГБ прокомментировал скандальный фильм блогера о проблемах в городской больнице Ноябрьска.

Администратор паблика «Происшествия Ноябрьск» Эльдар Батманов опубликовал часовой видеофильм-раследование, герои которого считают, что стали жертвами некомпетентности и халатности врачей городской больницы.

Участники фильма уверяют, что в их адрес сыпались угрозы со стороны медиков, а из медицинских карт пропадали данные истории болезней.

Отметим, что в социальных сетях фильм посмотрели уже больше 70 тысяч человек. Часть историй героев фильма подтверждается медицинскими экспертизами страховых компаний. По информации «Ноябрьск 24», сегодня руководство ЦГБ письменно прокомментировало озвученные в ролике факты. По словам главного врача Олега Шалаева расследования и внутренние проверки уже проводились и были выявлены отклонения от стандартов лечения, но поводов сомневаться в квалификации и профессионализме медиков ЦГБ у главврача больницы нет.

- Акцентирую внимание, что данные факты никак не повлияли на процесс лечения и исход заболевания. Подчеркну, у нас нет сомнений в квалификации и профессионализме наших врачей, они своевременно оказали всю необходимую помощь пациентам. Тем не менее на основе проверок сделаны соответствующие организационные выводы. Я понимаю, что людям от этого не легче, но уверяю – врачи делают все возможное в борьбе за жизнь и здоровье каждого пациента. Это установила экспертная комиссия, - сказал Шалаев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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