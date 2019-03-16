2019-03-16T15:53:51+03:00
Общество

Началась продажа билетов на паром "Салехард – Приобье"

На сайте представлено расписание
Алена Кульмухаметова
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Началась продажа билетов на паром Салехард – Приобье. Фото с сайта Обь-Иртышского речного пароходстваНачалась продажа билетов на паром Салехард – Приобье. Фото с сайта Обь-Иртышского речного пароходства
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Обь-Иртышское речное пароходство с 14 марта открыло продажу билетов на паромы «Салехард – Приобье» на своем сайте. «Северречфлот» отказался от маршрута Салехарда – Приобье.

«Акционерное общество "Обь-Иртышское речное пароходство" доводит до сведения своих клиентов, что с 15 марта 2019 года начинается продажа билетов на грузовую линию по перевозке автотехники Приобье-Салехард-Приобье» - говорится на сайте перевозчика.

Стоимость провоза легковых автомобилей от 13 тысяч до 18 тысяч 800 рублей в одну сторону. А за «Газель» придется заплатить 21 500 рублей.

Первый паром из Салехарда выйдет 28 мая, если позволит ледоход.

Перевозчик модернизировал два парома МП 538 и МП 511. Жилое помещение будет двухэтажным, теплым. В нем будет располагаться 32 спальных места повышенной комфортности и 30 сидячих мест. Дополнительные площади позволяют разместить обеденную зону состоящую из 5 столов, где наши клиенты могут пообедать и выпить чаю. Стоимость одного спального места повышенной комфортности составит 1200 рублей за одно место с учетом постельных принадлежностей.

В навигацию 2019 года грузовую линию Приобье-Салехард-Приобье будут обслуживать четыре буксирных состава.

ИСТОЧНИК KP.RU

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