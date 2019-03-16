2019-03-16T14:11:05+03:00
Общество

В Ноябрьске из-за непогоды введён режим повышенной готовности

В городе за сутки выпала полумесячная норма осадков
Алена Кульмухаметова
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В Ноябрьске из-за непогоды введён режим повышенной готовности. Фото с сайта администрации города НоябрьскВ Ноябрьске из-за непогоды введён режим повышенной готовности. Фото с сайта администрации города Ноябрьск
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В Ноябрьске сегодня, 16 марта, ввели режим повышенной готовности. Причиной тому - погодные условия. По информации руководителя Единой дежурно-диспетчерской службы Линара Миннибаева, за прошедшую ночь в городе выпало 50 % месячной нормы осадков.

В некоторых местах из-за метели образовались непроходимые переметы, и метеопрогнозы на ближайшие дни неутешительны.

- В Ноябрьске сложилась чрезвычайная ситуация, которая может осложниться в дальнейшем и представлять угрозу жизни и здоровью людей, а также нормальному функционированию объектов жизнеобеспечения населения города, - отметил начальник ГО и ЧС Иван Яртым.

Сейчас в городе введен режим «Повышенная готовность». Дорожные службы направили все усилия на расчистку дорог и тротуаров – вывоз снега частично прекращен. К снегоуборке привлечены семь единиц техники сторонних предприятий, в основном они работают возле социальных объектов. Представители управляющих компаний и ТСЖ пообещали усилить работу по уборке придомовых территорий.

Вместе с тем общественный транспорт выходит на линии согласно графику.

В работе скорой медицинской помощи и пожарных служб тоже затруднений пока не возникает. Спецтехника ГО и ЧС и ЕДДС готова помогать всем, кто станет заложником дорожной обстановки. В случае ЧП ноябрянам рекомендовано звонить по номеру экстренной службы – 112. По мнению специалистов, сейчас жителям не стоит выезжать за пределы города из-за сложной обстановки на загородных трассах. Так, сегодня по дороге на Карамовский пост уже зарегистрировано одно серьезное ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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