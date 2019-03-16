2019-03-16T09:54:00+03:00
Общество

В Салехарде высота снежных куч в разы превышает допустимые нормы

Тротуары скрылись под толщей снега
Алена Кульмухаметова
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В Салехарде высота снежных куч в разы превышает допустимые нормы. Фото с сайта администрации города СалехардВ Салехарде высота снежных куч в разы превышает допустимые нормы. Фото с сайта администрации города Салехард
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Накануне представители администрации Салехарда, дирекции единого заказчика, совместно с сотрудниками ГИБДД провели рейд по проверке качества содержания улично-дорожной сети города.

Во время проверки были зафиксированы нарушения на ряде улиц города. Нарушения касались складирования снежных куч вблизи пешеходных переходов, а также превышение толщины снежного покрова на пешеходных дорожках.

- Высота снежных куч вблизи пешеходных переходов составляет 175 сантиметров, что превышает в разы допустимую норму. Составляем акты, выдаем предписания, даем время на устранение. Тротуары чистят поверхностно, присутствует наклонность в сторону проезжей части. Здесь ходят дети, есть опасность соскользнуть под колеса автотранспорта, - сказал старший госинспектор дорожного надзора ОГИБДД ОМВД РОССИИ по ЯНАО - Александр Клепов.

Представителями администрации было отмечено, что подрядной организации придется нести ответственность за некачественное содержание улично-дорожной сети в виде штрафных санкций сумма которых не малая.

Администрация города и салехардская «Дирекция единого заказчика» усилят меры по контролю, за исполнением своих обязанностей подрядной организацией. Исполнитель в свою очередь обязуется исправить текущее положение дел на улично-дорожной сети города.

Фото от подписчицы группы "Администрация Салехарда" в соцсети ВКонтакте

Фото от подписчицы группы "Администрация Салехарда" в соцсети ВКонтакте

Под новостью на официальном сайте города появились комментарии недовольных салехардцев:

- Улицу Некрасова проверьте с трехметровыми сугробами, дорожники складируют по обочинам и ЕГУК не утруждает себя вывозом, складируют дружненько по Некрасова и под дом по улице Ленина 7а. Вместе с таянием снега дом вниз сползёт – возмущается местная жительница.

ИСТОЧНИК KP.RU

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