16 Март 07:37 2019-03-16T07:37:47+03:00

Погода на Ямале 16 марта: ветрено и морозно Фото: Татьяна Коркина

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В субботу 16 марта на большую часть Ямала снова вернутся легкие морозы, ожидается ясная погода, отсутствие осадков и умеренный ветер. Исключение составляют Ноябрьск и окрестности, где ожидается сильный снег и ветер.

В Ноябрьске, Муравленко в субботу пасмурно, сильный снег. Температура -9, -10 градусов. Ветер северо-восточный 12-18 м/с.

В Губкинском и Тарко-Сале в субботу переменная облачность, без осадков. Температура -11, -13 градусов. Ветер северо-восточный 10-16 м/с.

В Тазовском и Красноселькупе в субботу ясно, без осадков. Температура -18, -21 градусов. Ветер северо-восточный 4-7 м/с.

В Новом Уренгое и Надыме в субботу малооблачно, без осадков. Температура -16, -18 градусов. Ветер северо-восточный 7-12 м/с.

В Салехарде, Аксарке и Лабытнанги в субботу переменная облачность, без осадков. Температура воздуха -15, -20 градусов. Ветер северный 1-5 м/c.

В Мужах в субботу ясно, без осадков. Температура днем около -14, -16 градусов. Ветер северный 2-5 м/с.

В Яр-Сале в субботу переменная облачность, утром небольшой снег. Температура днем около -18, -20 градусов. Ветер северо-восточный 4-7 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU