Салехардец обокрал гостеприимную старушку, пустившую незнакомца
В Салехарде будут судить 22-летнего мужчину за квартирную кражу. Он похитил деньги у 82-летней старушки 9 500 рублей.
О происшествии сообщила дочь пенсионерки в ноябре 2018 года. Задержанный молодой человек сознался в совершенной краже и написал явку с повинной.
На допросе он рассказал, что в тот день он решил навестить свою знакомую, но ее не оказалось дома. В подъезде молодой человек встретил пожилую женщину и попросил у нее разрешения дождаться прихода знакомой в ее квартире.
Пока женщина находилась в другой комнате, молодой человек похитил из сумочки пенсионерки 9 500 рублей и сбежал. Деньги он потратил.
Уголовное дело, которое расследовалось по статье УК РФ «Кража», ушло для рассмотрения в суд, сообщает УМВД России по ЯНАО.
ИСТОЧНИК KP.RU