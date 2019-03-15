Салехардец обокрал гостеприимную старушку, пустившую незнакомца

15 Март 16:29 2019-03-15T16:30:47+03:00

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В Салехарде будут судить 22-летнего мужчину за квартирную кражу. Он похитил деньги у 82-летней старушки 9 500 рублей.

О происшествии сообщила дочь пенсионерки в ноябре 2018 года. Задержанный молодой человек сознался в совершенной краже и написал явку с повинной.

На допросе он рассказал, что в тот день он решил навестить свою знакомую, но ее не оказалось дома. В подъезде молодой человек встретил пожилую женщину и попросил у нее разрешения дождаться прихода знакомой в ее квартире.

Пока женщина находилась в другой комнате, молодой человек похитил из сумочки пенсионерки 9 500 рублей и сбежал. Деньги он потратил.

Уголовное дело, которое расследовалось по статье УК РФ «Кража», ушло для рассмотрения в суд, сообщает УМВД России по ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU