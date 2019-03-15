Ямальскому должнику-алиментщику судебные приставы помогли вспомнить о дочери

15 Март 15:54 2019-03-15T16:09:31+03:00

Долг мужчины по алиментам составил более 83 тысяч рублей

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Житель Аксарки вспомнил о 15-летней дочери после встречи с судебными приставами. Он длительное время уклонялся от выплат ежемесячного денежного содержания ребенка и начал выплачивать алименты. Долг мужчины составил более 83 тысяч рублей.

- В территориальном отделе Управления с родителем-должником провели беседу о негативных последствиях неуплаты алиментных платежей и разъяснили последствия мер принудительного исполнения, которые в отношении него применены: наложен арест на денежные счета в банках, вынесено постановление о временном ограничении на выезд за пределы РФ, - сообщает пресс-служба УФССП России по ЯНАО.

Также в связи с неуплатой алиментов в срок более 2-х месяцев был составлен протокол об административном правонарушении. Мужчина был признан виновным в совершении административного правонарушения и подвергнут административному аресту на срок 10 суток.

После отбытия наказания отец несовершеннолетней дочери решил исправить собственные ошибки. Теперь горе-отец ищет работу и принимает меры, чтобы соблюдать свои финансовые обязательства перед ребенком.

ИСТОЧНИК KP.RU