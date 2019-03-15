В Лабытнанги хозяин чуть не убил избивших его гостей

15 Март 15:32 2019-03-15T15:36:44+03:00

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Жителя Лабытнанги расследуется дело о покушении на убийство двух лиц. Фигурантом стал 20-летний мужчина, который не стерпел побои гостей.

13 марта он пригласил к себе домой знакомых ему мужчин. Компания распивала спиртное. Между хозяином и двумя приглашенными периодически возникал конфликт. В итоге гости избили хозяина.

Желая наказать их, мужчина напал на них с куском железной трубы. Тяжелые удары пришлись по голове и туловищу. От непоправимого спас третий гость. Он остановил разъяренного хозяина. Потерпевшим оказана своевременная медицинская помощь.

В настоящее время мужчина свою вину в совершенном преступлении полностью признает и раскаивается. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает СУ СКР по ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU