2019-03-15T15:16:50+03:00
Общество

Ямальские артисты везут в Северную Корею культуру и традиции народов Арктики

Творческие коллективы участвуют в мероприятиях по случаю 70-летия Соглашения о сотрудничестве между СССР и КНДР
Анна Полякова
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Ямальские артисты везут в Северную Корею культуру и традиции народов Арктики Фото: yanao.ruЯмальские артисты везут в Северную Корею культуру и традиции народов Арктики Фото: yanao.ru
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Ямальские артисты в Пхеньяне выступят перед дипломатическим корпусом и жителями северокорейской столицы. Губернаторский ансамбль национальной песни «Сёётэй Ямал» и губернаторский национальный ансамбль танца «Сэра-Сэв» представят культуру и традиции коренных малочисленных народов Севера.

Творческие коллективы в составе официальной делегации участвуют в мероприятиях по случаю 70-летия подписания Соглашения об экономическом и культурном сотрудничестве между СССР и КНДР.

Официальную делегацию Российской Федерации в КНДР возглавляет председатель Комитета Совета Федерации по федеральному устройству, региональной политике местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко. В её состав также входят представители дальневосточных регионов России.

Визит ямальских творческих коллективов в КНДР организован департаментом внешних связей в целях расширения международных связей арктического региона в области гуманитарного сотрудничества, сообщает правительство ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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