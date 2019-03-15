2019-03-15T15:06:56+03:00
Происшествия

В Лабытнанги мнимый сотрудник безопасности банка украл с карты семь тысяч рублей

Полицейские устанавливают причастного к обману
Анна Полякова
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В Лабытнанги завели уголовное дело о краже денег с банковской карты. Как выяснилось, деньги «ушли» после разговора с незнакомцем.

Жертвой обмана стала 34-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что 13 марта ей позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что со счета ее банковской карты произошел перевод денежных средств.

Звонивший попросил назвать специальный код для отмены операции, который придет на ее номер телефона. После совершенных указанных операций разговор с неизвестным мужчиной прекратился, и с банковской карты доверчивой горожанки исчезли более 7 тысяч рублей.

Уголовное дело возбуждено по статье УК РФ «Кража». Полицейские устанавливают причастного к обману, сообщает УМВД России по ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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