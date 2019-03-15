В Лабытнанги мнимый сотрудник безопасности банка украл с карты семь тысяч рублей
В Лабытнанги завели уголовное дело о краже денег с банковской карты. Как выяснилось, деньги «ушли» после разговора с незнакомцем.
Жертвой обмана стала 34-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что 13 марта ей позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что со счета ее банковской карты произошел перевод денежных средств.
Звонивший попросил назвать специальный код для отмены операции, который придет на ее номер телефона. После совершенных указанных операций разговор с неизвестным мужчиной прекратился, и с банковской карты доверчивой горожанки исчезли более 7 тысяч рублей.
Уголовное дело возбуждено по статье УК РФ «Кража». Полицейские устанавливают причастного к обману, сообщает УМВД России по ЯНАО.
ИСТОЧНИК KP.RU