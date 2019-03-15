Салехард присоединится к фестивалю «Крымская весна»
В Салехарде отметят очередную годовщину вхождения Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации. Праздничные мероприятия пройдут с 16 по 18 марта в рамках фестиваля «Крымская весна», который состоится в стране.
Об этом сообщает управление культуры и молодежной политики администрации ямальской столицы.
В городе состоится множество интересных мастер-классов, выставок, презентаций. Главной площадкой фестиваля станет площадь Центра культуры и спорта «Геолог», где 18 марта в 12 часов стартует большая концертная программа с участием местных творческих коллективов.
Также в рамках мероприятия жителей окружного центра приглашают в Дом-музей Максимилиана Волошина, который расположен в Коктебеле. Посетить его можно будет с помощью виртуального панорамного тура в Центральной библиотеке «Информационный центр».
ИСТОЧНИК KP.RU