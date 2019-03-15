2019-03-15T14:47:48+03:00
Общество

Салехард присоединится к фестивалю «Крымская весна»

Праздничные мероприятия пройдут с 16 по 18 марта
Анна Полякова
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В Салехарде отметят очередную годовщину вхождения Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации. Праздничные мероприятия пройдут с 16 по 18 марта в рамках фестиваля «Крымская весна», который состоится в стране.

Об этом сообщает управление культуры и молодежной политики администрации ямальской столицы.

В городе состоится множество интересных мастер-классов, выставок, презентаций. Главной площадкой фестиваля станет площадь Центра культуры и спорта «Геолог», где 18 марта в 12 часов стартует большая концертная программа с участием местных творческих коллективов.

Также в рамках мероприятия жителей окружного центра приглашают в Дом-музей Максимилиана Волошина, который расположен в Коктебеле. Посетить его можно будет с помощью виртуального панорамного тура в Центральной библиотеке «Информационный центр».

ИСТОЧНИК KP.RU

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