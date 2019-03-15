2019-03-15T14:37:08+03:00
Происшествия

Жительнице Белоярска заплатит 300 тысяч рублей за эвакуацию и лечение своей жертвы

Мужчину из села доставили в больницу на вертолете
Анна Полякова
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Суд вынес приговор жительнице села Белоярск Приуральского района. Женщину судили за умышленное причинение «лёгкого вреда здоровью, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».

Потерпевший санитарным бортом был доставлен в хирургическое отделение ГБУЗ ЯНАО «Салехардская окружная клиническая больница». В результате медицинские услуги были оказаны на сумму 100 тысяч рублей. На перелет по маршруту Белоярск - Салехарда больница потратила более 200 тысяч рублей.

По закону расходы страховой медицинской организацией на оплату оказанной медпомощи застрахованному лицу в таком случае подлежат возмещению лицом, причинившим вред здоровью.

Прокуратура района обратилась в суд с исковыми заявлениями о взыскании с женщины в пользу бюджетов РФ и региона затраченных денег. Накануне Лабытнангский городской суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме, сообщает региональное ведомство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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