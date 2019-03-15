Ямальцы решают, как обновить музей-квартиру Леонида Лапцуя

15 Март 13:52 2019-03-15T14:09:55+03:00

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Главный музей Ямала разрабатывает концепцию преображения музея-квартиры знаменитого ненецкого писателя и поэта Леонида Лапцуя. Ее публичная презентация ямальцам состоится26 марта в МВК им. Шемановского.

В МВК сообщили, что планируется придать пространству современный облик и привлечь посетителей. Руководство музея отмечает, что одним из главных условий преображения музея-квартиры будет сохранение всех личных вещей и обстановки дома писателя в привычном для почитателей его творчества виде. В планах – сохранить и архитектуру 80-х годов самого здания.

Речь идёт о кабинете, гостиной, рабочем столе, семейных фотоальбомах, книгах и рукописях Леонида Лапцуя. Именно эти вещи, оставшиеся после смерти писателя на своих местах, и приводят в музей интересующихся посетителей.

В распоряжение МВК сейчас передаётся соседняя квартира в доме на Комсомольской, 40. В ней жил легендарный геолог Василий Подшибякин. Планируется объединить обе квартиры и расширить экспозиционное пространство. Одно из названий, которое предлагают авторы концепции: «Мемориальный музей Леонида Лапцуя и Василия Подшибякина. Музей первых». Идея символична и тем, что при жизни ненецкий писатель и известный геолог были не только соседями, но и друзьями.

ИСТОЧНИК KP.RU