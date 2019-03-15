15 Март 13:16 2019-03-15T13:18:41+03:00

На зимнике Салехард – Надым введены ограничения движения из-за потепления Фото: Департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

В районе трассы потеплело до –7 °С

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На зимнике «Салехард – Надым» 15 марта вводится ограничение движения. На трассу пропускают только автомобили общей массой свыше 3,5 тонн. Новые условия проезда действуют с 14:00 часов до 20.00.

Как сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО, ограничения стали актуальны в связи с повышением температуры до –7 °С.

Напомним, при температуре воздуха выше -10 градусов сезонная трасса теряет свою прочность. Дорожное полотно становится более рыхлым и опасным для тяжелых машин.

На зимнике «Уренгой – Красноселькуп» 15 марта разрешили движение для всех видов транспорта массой до 30 тонн. На трассу пропускают с 09:00. Сезонная дорога была закрыта с 13 марта в связи с ухудшением погодных условий.

Движение по зимникам Лабытнанги – Мужи – Азовы – Теги и Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале разрешено для всех автомобилей общей массой до 30 тонн.

ИСТОЧНИК KP.RU