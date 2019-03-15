2019-03-15T13:05:41+03:00
Общество

МФЦ поможет ямальцам перейти на «цифру»

Любой ямалец может обратиться в call-центр
Анна Полякова
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МФЦ поможет ямальцам перейти на «цифру» Фото: правительство ЯНАОМФЦ поможет ямальцам перейти на «цифру» Фото: правительство ЯНАО
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15 апреля Ямал переходит на цифровое телевещание. В Многофункциональном центре с этого дня начинает функционировать горячая линия – как перейти на «цифру». Любой ямалец может обратиться в call-центр МФЦ по номеру телефона 8-800-2000-115 и уточнить необходимую информацию. Ему помогут выбрать антенну, разъяснят условия установки приставки и ответят на другие вонующие вопросы.

С 15 марта, если в углу экрана около логотипа телевизионного канала располагается буква «А» (аналоговая версия), то это значит, что телевизор не переключен на режим приёма цифрового сигнала либо не поддерживает данную функцию. Региональные телеканалы и телеканалы, не входящие в состав мультиплексов, продолжат аналоговое вещание, сообщает правительство ЯНАО.

Кроме того, у граждан есть возможность обратиться на сайт СМОТРИЦИФРУ.РФ или по номеру телефона 8-800-220-20-02 (горячая линия ЦЭТВ), где также будет оказана консультационная помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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